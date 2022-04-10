الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مكتوب عليا» الحلقة 9.. أكرم حسني يتورط في مرافقة أيتن عامر في حفل ضخم

مكتوب عليا
مكتوب عليا

شهدت حلقة 9 من مسلسل "مكتوب عليا" العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، والمواقف الكوميدية بطبيعة حال أحداث العمل، الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني.

أكرم حسني يتورط في مرافقة أيتن عامر في حفل ضخم

بعد إعجاب "بدوي" عمرو عبدالجليل بـ"جلجل" أكرم حسني، قال له إنه يأتي في حفله الضخم الذي يقيمه في منزله في المساء، وطلب منه "جلجل" أن يأتي معه شخص آخر، وسرعان ما تحدث مع "سلمى" هنادي مهنا، ليعزمها على الحفل، ليفاجأ أنها في منزل "روقية" أيتن عامر، ويعجز عن التصرف، حيث أجبرته "روقية" أن تذهب معه هذا الحفل و"سلمى" أيضًا.

عتاب هنادي مهنا لأكرم حسني بسبب أيتن عامر

وأتت "سلمى" هنادي مهنا بالفعل إلى الحفل، وكان قد سبقها "جلجل" أكرم حسني، برفقة ابنة خالته "روقية" أيتن عامر، واستقبلهم "بدوي" عمرو عبدالجليل، وقام "جلجل" بتعريف "بدوي" بابنة خالته "روقية" حيث عرض عليها الأخير أن تعمل معه في شركته وتأتي له غدًا، بينما حاول "جلجل" إبعاد "بدوي" عن "سلمى".

وفي مشهد آخر، نجح "جلجل" في إشغال "روقية" حتى يستطيع التحدث مع "سلمى" بأريحية أكثر، ولكنها تظهر على ملامحها الغضب، ويسألها "جلجل" عن السبب، لتجاوبه بأنه أخفى عنها علاقته بـ"روقية" كما أقنعتها، ولكنه ينفى كل ما قالته لها "روقية" ووالدتها، وأنه معجب بها هي، ولكن "سلمى" طلبت منه أن يتعامل مع "روقية" برقي دون إحراج، لتأتي الأخيرة على كلمة جلجل وهو يقول "روقية دي ألذ واحدة"، لتتوهم أنه يحبها.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين.

مسلسل مكتوب عليا مكتوب عليا الحلقة 9 أكرم حسني مكتوب عليا مكتوب عليا الحلقة التاسعة

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