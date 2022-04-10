الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من بينهم باراك أوباما.. قائمة بالأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي

باراك أوباما
باراك أوباما

يمتلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الحساب الأكثر متابعة على “تويتر” وهو مُغرد غزير الإنتاج، حيث بلغ عدد المتابعين 131.5 مليون، والتغريدات 16400.

انضم الرئيس الأمريكي السابق إلى “Twitter” في مارس 2007، لم يبدأ بالتغريد حتى عام 2011 ، وبالطبع استخدم حسابات رئاسية رسمية أخرى بينهما.

ويعد أوباما نشطًا إلى حد ما على “Twitter” هذه الأيام، مع 16 تغريدة في كل من أبريل ومارس، و23 في فبراير و29 في يناير.

كما يستخدم “Instagram” بشكل متكرر أيضًا مع اختلاف طفيف في المحتوى  ولكن بشكل عام، يكون أوباما على تويتر في كثير من الأحيان.

قائمة الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي:

جاستن بيبر
المتابعون: 114.3 مليون.

التغريدات: 31400.
قام المغني الكندي جاستن بيبر الذي انضمت إلى تويتر في مارس 2009، بالتغريد مرة واحدة فقط في عام 2022 عن الهوكي الكندي (بالمناسبة في الوقت الذي أثبتت فيه إصابته بفيروس Covid-19)، لكنه كان نشطًا إلى حد ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، ثم كان هادئًا بين أغسطس وأكتوبر.

بينما يبدو أنه يأخذ فترات راحة من تويتر بين الحين والآخر، إلا أنه يظل غزير الإنتاج على "Instagram"، مع العديد من المشاركات يوميًا.

كاتي بيري
المتابعون: 108.8 مليون.

التغريدات: 11600.

لا تزال كاتي بيري نشطة على تويتر، والتي انضمت إليه في فبراير 2009، مع 10 منشورات في أبريل حتى الآن حول مشاركتها في American Idol.

قامت بالتغريد حوالي 40 مرة في مارس ، ونحو 11 مرة في فبراير و28 في يناير.

ريهانا
المتابعون: 106 مليون.

التغريدات: 10.600.

انضمت ريهانا إلى تويتر في أكتوبر 2009، لكنها ظلت هادئة على المنصة خلال الأيام العشرة الماضية، كانت قد نشرت 18 تغريدة هذا العام، ويبدو أنها أكثر نشاطًا على انستجرام، حيث نشرت حوالي 11 مرة في أبريل حتى الآن.

على تويتر نشرت ثلاث مرات فقط في مارس وتسع مرات في كل من فبراير ويناير، معظمها عن “Fenty Beauty” و “Savage X Fenty” والعدالة المناخية وخزانة الحمل.

كريستيانو رونالدو
المتابعون: 98.8 مليون.

التغريدات: 3778.

عُرف لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحذف التغريدات في الماضي، وبالتالي قد لا يعكس عدد تغريداته بشكل خاص مدى نشاطه على المنصة.

إنه ليس مغردًا بغزارة، لكنه ينشر عدة مرات في الشهر على الأقل، مرتين في أبريل، وثمانية في مارس، وستة في فبراير، وتسع مرات في يناير، عندما اطلعنا على آخر أخبار رحلته إلى دبي وإكسبو 2020.

ويعد أكثر نشاطًا على انستجرام  بمشاركات يومية تقريبًا، يغطي محتواه في الغالب العائلة وكرة القدم.

باراك أوباما كريستيانو رونالدو ريهانا تويتر انستجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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