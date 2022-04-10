الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: 50 مليون جنيه لتنمية الأسر الريفية الأولى بالرعاية بمجال الإنتاج الحيوانى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 قررت وزارة الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية من عوائد ريع الوقف، لتنمية الأسر الريفية الأولى بالرعاية في مجال الإنتاج الحيواني، وذلك بالتعاون بين مع وزارتي التضامن والزراعة، وسيتم التنسيق بين الوزارات الثلاث: الأوقاف والتضامن والزراعة في تنفيذ المشروع من خلال لجان عمل متخصصة.

في سياق آخر، أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن الصوم ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والجماع من أذان الفجر إلى أذان المغرب فحسب، بل هو تربية إيمانية، وأخلاقية، وسلوكية، وإنسانية؛ لأن من أهم معاني الصوم المراقبة.

وزارة الأوقاف ريع الوقف الأوقاف مجال الإنتاج الحيواني الإنتاج الحيواني

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