الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الألمانية تتوقع إعدام لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 صرحت وزارة الصحة الألمانية بأنها تتوقع أن يكون قد تم إعدام لقاحات كورونا في "عدد غير قليل من الحالات".
وفي تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قالت الوزارة إن السبب في ذلك هو استمرار توافر اللقاحات في أمبولات تحوي أكثر من جرعة، والتي لا يمكن الاحتفاظ بها بعد الفتح سوى لساعات قليلة وفقا للتصريح الممنوح.
وأضافت الوزارة أنه "ليس من المتوقع مع السرعة الحالية لحملة التطعيم وجود عدد كاف من الأشخاص الراغبين في الحصول على التطعيم لاستنفاد الأمبولات متعددة الجرعات بالكامل، وفي هذه الحالة سيحدث عدول عن استخدام اللقاح في هذه الحالة في عدد غير قليل من الحالات".
وتشير لوحة معلومات التطعيم إلى توريد نحو 200 مليون جرعة لقاح إلى مراكز التطعيم وعيادات الأطباء وأطباء الشركات. ووصلت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى 4ر86% بحلول أول أمس الجمعة.
وكانت وتيرة حملة التطعيم قد تراجعت بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، ووصل إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها أول أمس إلى 38 ألف جرعة.
وقالت الصحيفة إن وزارة الصحة لديها معلومات عن إعدام جرعات تطعيم في المخزن المركزي للقاحات التابع للحكومة الاتحادية لأسباب مثل الكسر أثناء عمليات تجهيز الطلبيات أو حدوث تلفيات أثناء النقل (بسبب الاهتزاز أو الحوادث) أو فقدان السوائل أو الوصول إلى تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 22 مليونا و647197 بعد تسجيل 55471 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131715 بعد تسجيل 36 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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