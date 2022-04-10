الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: سنزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواجهة روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد أوكرانيا "بالأسلحة التي تحتاجها" للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى الحصول على مزيد من المساعدة العسكرية من الغرب.

وقال سوليفان إن إدارة بايدن سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لمنع روسيا من الاستيلاء على المزيد من الأراضي واستهداف المدنيين في هجمات وصفتها واشنطن بأنها جرائم حرب.

وقال سوليفان لشبكة إيه.بي.سي نيوز "سنزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لصد الروس ومنعهم من الاستيلاء على المزيد من المدن والبلدات التي يرتكبون فيها هذه الجرائم".

ورفضت موسكو اتهامات أوكرانيا ودول غربية بارتكاب جرائم حرب. وفي حديثه لاحقا على قناة إن.بي.سي نيوز قال سوليفان إن الولايات المتحدة "تعمل على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا، وتنظم
وتنسق تسليم أسلحة من العديد من البلدان الأخرى".

وأضاف سوليفان "تصل الأسلحة يوميًا، بما في ذلك اليوم الحالي"، وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها في 24 فبراير.

وشملت شحنات الأسلحة صواريخ ستينجر الدفاعية المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بالإضافة إلى الذخيرة والدروع الواقية. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يضغط على زعماء الولايات المتحدة وأوروبا لتقديم أسلحة ومعدات ثقيلة لمواجهة روسيا في المنطقة الشرقية من البلاد حيث من المتوقع أن تكثف روسيا جهودها العسكرية.

وقال مسؤولون أوكرانيون يوم الجمعة إن أكثر من 50 شخصًا لقوا حتفهم في هجوم صاروخي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك حيث تجمع آلاف الأشخاص للنزوح من المنطقة.
 

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