الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«CNN» تكشف تحديات «ماكرون» في أهم انتخابات رئاسة فرنسية منذ عقود؟

ماكرون
ماكرون

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن فرنسا تشهد واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية أهمية التي شهدتها البلاد منذ عقود.

وتابعت أن 12 مرشحا يتنافسون بمن فيهم الحالي إيمانويل ماكرون ، على المنصب الأعلى، إذا لم يحصل أي منهم على أكثر من 50٪ من الأصوات ، فسيواجه المرشحان الأولان بعضهما البعض في جولة الإعادة المقرر لها يوم 24 أبريل، ولكن إقامة الجولة الثانية شبه مضمون حيث لم يفز أي مرشح رئاسي فرنسي في الجولة الأولى النظام الحالي.

وأضافت أن ماكرون يسعى لأن يصبح أول رئيس فرنسي يفوز بإعادة انتخابه منذ جاك شيراك عام 2002.

وتابعت أنه وسط مخاوف من بقاء عدد كبير من الناخبين في منازلهم، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية على تويتر أنه على الرغم من الطقس البارد في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية ، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 25.48% بعد أربع ساعات من التصويت.

وأضافت أن هذا الرقم، إذا تم تكراره على مدار اليوم، سيكون أقل مشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية منذ عام 2002.

وأشارت إلى أن “ماكرون” الوسطي يواجه سلسلة من المنافسين من الأطراف السياسية المتطرفة، بما في ذلك مارين لوبان، الحاملة لواء اليمين المتطرف الفرنسي منذ فترة طويلة، المحلل التلفزيوني والمؤلف إريك زمور؛ والمشاغب اليساري جان لوك ميلينشون.

وقال معظم المحللين إن المنافسة ستكون استفتاء على صعود اليمين الفرنسي، لكن الحرب في أوكرانيا قلبت تلك التوقعات رأسًا على عقب.

وأوضحت الصحيفة أن “ماكرون” لم يقم حتى الآن سوى بحملات قليلة جدًا ورفض مناقشة خصومه، حيث يعتقد الخبراء أن استراتيجيته كانت تجنب التشهير السياسي لأطول فترة ممكنة للتشهير بصورته باعتباره الأكثر حظوظًا بين جميع المرشحين.

الانتخابات فرنسا وزارة الداخلية الطقس إيمانويل ماكرون جاك شيراك مارين لوبان الانتخابات الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والقناة الناقلة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقي مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء 7 مستوطنات جديدة