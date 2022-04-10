«CNN» تكشف تحديات «ماكرون» في أهم انتخابات رئاسة فرنسية منذ عقود؟

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن فرنسا تشهد واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية أهمية التي شهدتها البلاد منذ عقود.

وتابعت أن 12 مرشحا يتنافسون بمن فيهم الحالي إيمانويل ماكرون ، على المنصب الأعلى، إذا لم يحصل أي منهم على أكثر من 50٪ من الأصوات ، فسيواجه المرشحان الأولان بعضهما البعض في جولة الإعادة المقرر لها يوم 24 أبريل، ولكن إقامة الجولة الثانية شبه مضمون حيث لم يفز أي مرشح رئاسي فرنسي في الجولة الأولى النظام الحالي.

وأضافت أن ماكرون يسعى لأن يصبح أول رئيس فرنسي يفوز بإعادة انتخابه منذ جاك شيراك عام 2002.

وتابعت أنه وسط مخاوف من بقاء عدد كبير من الناخبين في منازلهم، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية على تويتر أنه على الرغم من الطقس البارد في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية ، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 25.48% بعد أربع ساعات من التصويت.

وأضافت أن هذا الرقم، إذا تم تكراره على مدار اليوم، سيكون أقل مشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية منذ عام 2002.

وأشارت إلى أن “ماكرون” الوسطي يواجه سلسلة من المنافسين من الأطراف السياسية المتطرفة، بما في ذلك مارين لوبان، الحاملة لواء اليمين المتطرف الفرنسي منذ فترة طويلة، المحلل التلفزيوني والمؤلف إريك زمور؛ والمشاغب اليساري جان لوك ميلينشون.

وقال معظم المحللين إن المنافسة ستكون استفتاء على صعود اليمين الفرنسي، لكن الحرب في أوكرانيا قلبت تلك التوقعات رأسًا على عقب.

وأوضحت الصحيفة أن “ماكرون” لم يقم حتى الآن سوى بحملات قليلة جدًا ورفض مناقشة خصومه، حيث يعتقد الخبراء أن استراتيجيته كانت تجنب التشهير السياسي لأطول فترة ممكنة للتشهير بصورته باعتباره الأكثر حظوظًا بين جميع المرشحين.