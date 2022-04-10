بعد 8 حلقات.. «دايمًا عامر» على قائمة التريند في 5 دول عربية (تحليل بيانات)

محتوى دسم، مليء بالكثير من القضايا الهامة والمختلفة التي تهم كل بيت مصري، وتمس كل طالب وطالبة، لكن بشكل كوميدي ومختلف ومميز عن غيره من الأعمال الفنية السابقة التي تحدثت عن التعليم، فمسلسل "دايمًا عامر" هو المسلسل الوحيد الذي ركز على المشاكل التي يمر بها المدرسين، وذلك على يد مجموعة ذكية ومميزة من الكٌتّاب وهم "أيمن سليم، ومايكل عادل"، بإشراف أحمد عبد الفتاح، الكاتب والسيناريست، وبقيادة المخرج مجدي الهواري.

ويهتم عدد كبير من الجمهور بمسلسل "دايما عامر"، سواء في الشارع المصري أو من خلال السوشيال ميديا وموقع "جوجل"، وذلك بسبب القضايا المختلفة التي يناقشها، بالإضافة إلى اللون الجديد الذي يقدّمه الفنان مصطفى شعبان بعد تجربته السابقة في الماراثون الرمضاني السابق لعام 2021.

ووصلت نسبة البحث على أداة "جوجل تريند"، لمسلسل "دايمًا عامر" على مدار الحلقات الثمانية التي عرضت منذ بداية الشهر الكريم إلى نسبة 100% في محافظة الأقصر، فهو ضمن المسلسلات الاجتماعية الهامة التي تعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022 في مختلف محافظات مصر.

نسبة مشاهدة "دايمًا عامر" في مختلف محافظات مصر

ووصلت نسبة البحث في المحافظات الأكثر تفاعلًا مع مسلسل "دايما عامر" من محافظة الأقصر وصلت لنسبة 100%، وفي محافظة أسوان وصلت لـ90%، وفي قنا كانت 82%، وفي سوهاج وصلت لـ80%، وبورسعيد وصلت لـ70%، ويكون هذه النسب المحافظات الخمس الأكثر تفاعلًا مع الحلقات الـ8 الأولى التي عرضت من المسلسل.

مسلسل دايمًا عامر الأكثر مشاهدة في مصر

وصلت نسبة البحث في مصر عن مسلسل "دايمًا عامر"، إلى نسبة 100%، وتلتها في النسبة دولة الأردن فوصلت نسبة البحث فيها عن المسلسل إلى 19%، وفي دولة الكويت، وتشارك في النسبة التي وصلت فيها البحث لـ12% دولة السودان والكويت، وبنسبة 10% في دولة فلسطين.

مسلسل "دايمًا عامر" يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

ومسلسل “دايمًا عامر” من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.