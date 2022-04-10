إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في كفر شكر

تعطلت حركة المرور بالطريق السريع بنها المنصورة أمام مدخل قرية أسنيت بمدينة كفر شكر لمسافة 5 كيلومترات تقريبًا بسبب تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص مما أدى إلى إصابتهم وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بإصابة 3 أشخاص نتيجة حادث مروري سيارة نقل بدراجة بخارية أمام قرية أسنيت بطريق بنها المنصورة فى اتجاه مدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبالمعاينة تبين انقلاب دراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص صدمتهما سيارة نقل طائشة وفرت هاربة وتبين المصابين هم “أيمن. ر. ع” محامِ و"محمد. ح" و"على. ك" وتم نقلهم بسيارة إلى المستشفى الجامعي ببنها لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.