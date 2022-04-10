الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماذا قال عمرو يوسف عن عائشة بن أحمد بعد دورها في «ملف سري»؟

عمرو يوسف
عمرو يوسف

حل النجم عمرو يوسف ضيفا على برنامج “حبر سري” أمس، والذي يذاع على القاهرة والناس، وأثناء سؤاله عن الفنانة عائشة بن أحمد قال "فنانة لديها مشروع وبشوف اجتهادها وهي من أهم الوجوه والفنانات الموجودة على الساحة في الفترة القادمة كما تشاركني بطولة عملي القادم لي وعاملة دور هائل وهي واخدة خطوات هامة جدا في مشوارها"

يذكر أن عائشة بن أحمد تنافس في الموسم الرمضاني ببطولة مسلسل "ملف سري" مع الفنان هاني سلامة وتنتظر عرض مسلسل وعد الشيطان مع عمرو يوسف على شاهد قريبًا.

وقد حققت عائشة بن أحمد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، حيث قدمت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان، وقد حقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة.

وقد لمع نجم عائشة بن أحمد سريعًا في الوطن العربي، نجاحها في تونس مهّد لها الطريق لمشاركات عربية كثيرة، تألقت في مسلسل لأجل عيون كاترين، وتبعته بنجاح بطولتها للفيلم التونسي عزيز روحو، قدمت شخصية خديجة في فيلم زيزو، وهو إنتاج فرنسي لبناني تونسي مشترك، حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت في بطولة الفيلم التونسي الجزائري أوغسطينوس ابن دموعها.

خلال مشوارها تنوعت عائشة بين الدراما والسينما، ويعتبر فيلم الخلية، هو أول مشاركة سينمائية مصرية لها، وبعدها شاركت في بطولة فيلم الفلوس الذي اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، ثم فيلم توأم روحي والذي جسدت فيه 4 شخصيات نسائية مختلفة، نافست عائشة بشخصية ليلى في مسلسل نسر الصعيد في موسم رمضان 2018، وتعتبر شخصية أم أُبيّ في مسلسل السهام المارقة من أقوى الشخصيات الدرامية التي قدمتها عائشة. 

وفي عام 2021، نافست عائشة في موسم رمضان بمسلسل لعبة نيوتن، وأيضًا بالمسلسل التونسي حرقة، شاركت في بطولة فيلم ريتسا والذي عُرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية.

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