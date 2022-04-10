الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مينا سليم يشارك بشخصية شيف في مسلسل «مكتوب عليا»

مينا سليم
مينا سليم

يشارك الفنان الشاب مينا سليم في مسلسل "مكتوب عليا" ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2022، بمشاركة النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، وعدد آخر من النجوم.‏

ويجسّد مينا شخصية "شيف" في مطعم، ضمن أحداث حلقات المسلسل حيث يدخل في نقاش كوميدي مع أكرم حسني خلال الحلقات المقبلة .

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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" مكتوب عليا" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

كان مخرج المسلسل خالد الحلفاوي، أكد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" أن فكرة "مكتوب عليا" للفنان أكرم حسني وعمرو عبد الجليل ومجموعة من الفنانين، هي فكرة جديدة وغريبة نوعا ما، مردفا: "لم أر فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها فى سكة كوميدية".

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أضاف الحلفاوى، أنه تعامل مع الفنان أكرم حسني فى مسلسل "الوصية" من قبل، ولكن يتعامل لأول مرة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة هنادي مهنى في أعمال فنية، وحتى الآن تم الانتهاء من 50% من تصوير المسلسل.

ويعود أكرم حسنى لدراما رمضان 2022 بعد غياب العام الماضي، حيث قدم آخر أعماله قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، ويزو، بيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

الفنان وصية دراما أكرم حسني عمرو عبد الجليل عمرو عبدالجليل الطفل آية عارفة عبد الرسول

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