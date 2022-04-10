جرعة مخدرات زائدة السبب.. العثور على جثة طالب في حالة تعفن بالشرقية

عثر عدد من الأهالي بمحافظة الشرقية على جثة طالب جامعي داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، في حالة تعفن، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة ناتجة عن تناول جرعة مخدرات زائدة.

تلقى مركز شرطة بلبيس، اخطارًا من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة بأحد المنازل الكائنة بنطاق المركز.

بالانتقال إلى المنزل محل البلاغ وبالفحص والمعاينة وجدت جثة مسجاة على سرير غرفة النوم وفي حالة تعفن رمي، وانتفاخ، ولا توجد بها أية إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتوفى من متعاطي المخدرات، ويعيش بمفرده داخل المنزل الكائن بسعدون التابعة لمركز بلبيس، ويدعى"م..م.ك"29 عاما طالب بإحدى الجامعات الخاصة، وأنه لقى مصرعه نتيجة جرعة زائدة، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء محمد والي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الشرقية بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.