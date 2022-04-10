الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمينة خليل: سعيدة بردود الأفعال حول «العائدون» وانتهاء التصوير بعد 10 أيام

أمينة خليل
أمينة خليل

أعربت النجمة أمينة خليل عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول الحلقات الأولى من مسلسل “العائدون” والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة.

وقالت أمينة خليل في تصريح خاص لـ"الدستور" إنها مازالت تواصل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “العائدون” وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور، مشيرة إلى إنها من المقرر أن تنتهي من تصوير العمل عقب 10 أيام.

وأضافت أمينة أن أجواء تصوير المسلسل كانت مرهقة بشكل كبير، وذلك بسبب السفر إلى أكثر من دولة لتصوير الأحداث بها من بيهم الأردن وبلغاريا، بجانب التصوير في العديد من المناطق المتفرقة في القاهرة، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن تقدم شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل، أن صناع المسلسل يواصلون التصوير بقيادة المخرج أحمد نادر جلال بين مناطق القاهرة والجيزة المختلفة، بعد انتهت مشاهدهم في الدول الأوروبية بالكامل، ولم يتبقى لهم سوى مشاهد قليلة داخل مصر.

مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون يعرض على قناة dmc الساعة 10.45 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 4.55 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 12.45 بعد منتصف الليل ويعاد الساعة 8 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء.

أمينة خليل الفنانة أمينة خليل مسلسل “العائدون” أبطال مسلسل العائدون رمضان 2022 أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون قنوات عرض مسلسل العائدون

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