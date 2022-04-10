الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يتابع جهود التعامل مع مشكلات المستثمرين المتعثرين بشرم الشيخ

مدبولي
مدبولي

أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ما يتم من خطوات لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولًا لحلول فورية للمعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم في قطاع الفنادق، إنما يأتي دعمًا للمستثمرين الجادين، الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات الخاصة بهم، وسعيًا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتشغيلها، بما يسهم في زيادة حجم الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها بالمدينة؛ استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عددًا من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، بحضور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسراج الدين سعد مساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن لقاء اليوم، يستهدف متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع ما تم رصده لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولاً لحلول فورية للمعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم في قطاع الفنادق.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المشروعات السياحية المتعثرة بمدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المسئولين المعنيين والمستثمرين السياحيين، لطرح المعوقات التي تواجه أعمال استكمال تنفيذ مشروعاتهم السياحية على أرض المدينة، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.

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