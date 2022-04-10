الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: جنود روس سرقوا من محطة تشيرنوبيل مواد إشعاعية قد تفتك بهم

القوات الروسية
القوات الروسية

سرقت القوات الروسية التي احتّلت محطة تشيرنوبيل النووية مواد إشعاعية من مختبرات الأبحاث، وفق ما أوردت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة الأحد، لافتة إلى أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرّضوا لها.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في اليوم الأول من العملية التي أطلقتها في 24 فبراير لغزو أوكرانيا.

ومدى شهر ونيّف احتلّت هذه القوات المنطقة التي تشهد نشاطا إشعاعيا كبيرا، لتعود وتخرج منها في 31 مارس.

وأوردت الوكالة على فيسبوك أن القوات الروسية نهبت مختبرين في المنطقة.

وأشارت إلى أن الروس دخلوا منطقة تخزين وسرقوا 133 مادة شديدة الإشعاع.

وحذّرت الوكالة من أن "التعرّض لهذه الإشعاعات ولو بنسبة قليلة فتّاك".

كان وزير الطاقة الأوكراني يرمان غولاشتشنكو قد حذّر هذا الأسبوع من أن جنودا روسا عرّضوا أنفسهم لكمية "صادمة" من الإشعاعات النووية، وقال إن بعضا من هؤلاء قد يموتون في غضون أقل من عام.

والجمعة جاء في منشور لغولاشتشنكو على فيسبوك عقب تفقّده المنطقة المحظورة "لقد حفروا بأيديهم التربة الملوثة بالإشعاعات، ووضعوا ترابا إشعاعيا في أكياس الرمل، لقد تنشقوا هذا الغبار".

وأوضح الوزير أن "من يتعرّضون لهذه الإشعاعات مدى شهر يتبقى لهم عام واحد كحد أقصى للعيش. وتوخيا للدقة، ليس العيش بل الموت البطيء من جراء الأمراض".

وتابع "كل جندي روسي سيعيد معه إلى بلاده شيئا من تشيرنوبيل، حيا أو ميتا".

وشدد على أن المعدات العسكرية الروسية ملوّثة أيضا.

وقال "مستوى الجهل لدى الجنود الروس يثير الصدمة".

وشهدت محطة تشيرنوبيل في العام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

إحباط محاولة تهريب تماثيل مصنوعة من العاج بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء 7 مستوطنات جديدة

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة