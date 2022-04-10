الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشغيل شاطئ مجاني جديد وعدم زيادة أسعار التذاكر خلال موسم الصيف بالإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تشغيل شاطئ مجاني آخر يضاف إلى شاطئ المندرة الذي تم تشغيله الصيف الماضي.

يأتي ذلك  بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالإعداد الجيد لموسم صيف 2022، مع قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشغيل شاطئ مجاني جديد.

وأضافت سياحة ومصايف الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية هى المقصد الأول للمصريين عامة، والسكندريين بصفة خاصة خلال أشهر الصيف، كما أنها المصيف الإقتصادي الأول والذي يناسب كافة فئات المواطنين، لذلك كانت التعليمات بعدم زيادة أسعار دخول الشواطئ عن أسعار موسم الصيف الماضي.

كما اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على مستأجري الشواطئ بالتنبيه على عمالهم بعدم استغلال المواطنين وحسن معاملتهم، وكذلك التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

كما أكد «رشاد» علي تواجد فرق المتابعة اليومية والرقابة على كافة الشواطئ وتوافر جميع قنوات التواصل مع المواطنين للتأكد من تحقيق الانضباط الكامل والالتزام والتعامل الفوري مع أية مشكلات قد تظهر في حينه.

وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رواد الشواطئ بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي مخالفة فور حدوثها وليس بعد مغادرة موقع المخالفة ليتسنى لنا معاقبة المخالف وتقديم الدعم والمساعدة الكاملة لرواد الشواطئ، كما تتمني أن يكون موسم صيفي مميز بفضل تعاون المواطنين والتزامهم بالحفاظ على نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها وأهمها تعليمات فرق الإنقاذ والغواصين، مع حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير على طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

كما أكدت بأنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيًا وسيتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية شاطئ مجاني آخر شاطئ مجاني جديد كافة فئات المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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