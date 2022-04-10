المخرج حسين المنباوي: مسلسل «جزيرة غمام» قارب على الانتهاء

قارب المخرج حسين المنباوي من إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "جزيرة غمام" والذي يعرض خلال أيام شهر رمضان الجاري محققًا حالة نجاح كبيرة للغاية بين الجمهور.

وعلمت "الدستور"، أن المنباوي الذي أظهر صورة راقية للغاية خلال تصويره لمشاهد المسلسل، قد صور عدد من المشاهد في العين السخنة وخاصة المشاهد التي يظهر فيها الفنان أحمد أمين "عرفات" وعدد آخر من المشاهد.

وقد تم تصوير بعض المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي لكن من خلال "كروما" والتي تجعل المشاهد يرى المشهد وكأنه تم تصويره على البحر، وقد ظهر ذلك بشكل دقيق للغاية من قبل “المنباوي”، كما استخدم حمام سباحة صغير ليكون رمزًا للبحر أيضًا الذي تم تركيبه بواسطة أعمال الجرافيك والمونتاج.

وكان قد قرر صناع مسلسل "جزيرة غمام"، الاستعانة بوحدة تصوير أخرى بجانب المخرج حسين المنباوى، يقودها المخرج إسلام خيرى وفريقه، لسرعة الانتهاء من التصوير، وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل، حيث يصور أبطال المسلسل على مدار الـ 24 ساعة فى العديد من الديكورات.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدي اجتماعى، فى حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام، ويناقش صراع الإخوة، حول ثلاثة أخوة نشأوا على يد أحد الشيوخ الكبار ويجسده الفنان عبدالعزيز مخيون، ومع توالي الأحداث ووفاة الشيخ تتحول حياتهم من الأخوة إلى عداء كبير، ومن ثم تتطرق الأحداث حول المشاكل التي تحدث بينهم.