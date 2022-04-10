الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء 7 مستوطنات جديدة

أيليت شاكيد
أيليت شاكيد

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على سبع مستوطنات بمنطقة النقب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وجاءت موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، لإنشاء سبع مستوطنات جديدة في منطقتي النقب الشرقي والشمالية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء بلدة جديدة في المجلس الإقليمي "بني شمعون" في مدينة بئر السبع، بالإضافة إلى دراسة إنشاء خمس مستوطنات جديدة ومنطقة عمل على طول محور "بئر السبع- ديمونة".

 

مستوطنات الحكومة الاسرائيلية وزيرة الداخلية سبع مستوطنات النقب بئر السبع ديمونة

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