الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء 7 مستوطنات جديدة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على سبع مستوطنات بمنطقة النقب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وجاءت موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، لإنشاء سبع مستوطنات جديدة في منطقتي النقب الشرقي والشمالية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء بلدة جديدة في المجلس الإقليمي "بني شمعون" في مدينة بئر السبع، بالإضافة إلى دراسة إنشاء خمس مستوطنات جديدة ومنطقة عمل على طول محور "بئر السبع- ديمونة".