هل قتل القمص اختيار؟

حرمت كل الأديان وكل القيم الإنسانية الراقية القتل. وإن كانت بعض العادات القبلية المتخلفة تمارس القتل فى مواجهة القتل وليس بأحكام القانون .

ذلك لأن الإنسان الذى خلقه الله وكرمه ايا كان دينه ولونه واسمه لايصح أن يكون ذات الإنسان هو الذى يحاسب ويحكم ويقتل. ولذا نرى ذلك الحكم الجميل الذى يقول إن قتل انسان بلا حق هو قتل للناس جميعا. والغريب والمرفوض والممقوت هو أن يتم القتل بلا سبب غير الاختلاف فى الدين أى على أرضية الهوية الدينية وليس على أرضية طائفية .

ولذا وجدنا ذلك المريض نفسيا والمغيب فكريا يقوم بقتل القمص ارسانيوس وديد على كورنيش الإسكندرية ليلة الخميس الماضى. فالقمص كان يسير مع عدد من أبناءه فلماذا لم يعتدى الجانى على أحدهم غير الاعتداء على القمص ؟ لانه مصر مع سبق الأصرار والترصد على قتل القمص. هل قتل الجانى القمص لانه مسلم والقمص مسيحى ؟ أى هل يجب أن تكون هذه القاعدة ؟ بالطبع لا والف لا .

لان الإسلام لايجيز للمسلم قتل أحد لم يعتدى عليه . إذن لماذا يقوم القاتل أى قاتل بالقتل على أرضية دينية؟ هذه هى القضية . فعندما يتم استغلال الدينى لصالح السياسى نرى كل الممارسات المرفوضة دينيا وأخلاقيا وانسانيا . والاستغلال الدينى هنا هو أن تعلن جماعة لها أهداف سياسية فى المقام الأول والأخير بهدف الوصول للحكم بحجة تحقيق احكام الدين وتطبيق الشريعة . فهذا هو استغلال الدين. حيث أن هذه الجماعة أو تلك يعتبرون أن منهجهم وبرنامجهم السياسى هو الدين . ومن لايؤمن بهذا المنهج أو يرفض ذلك البرنامج فهو رافض للدين !!!!!!

فإذا كان الرافض هو مسلم الديانة .فما بالك عندما يرفض مواطن مصرى مسيحى هذا البرنامج السياسى ؟ سيكون فى نظر هؤلاء هم رافضون ومحاربون للاسلام !!! . ومالى اذهب بكم بعيدا . فعندما كانت هناك مظاهرة أمام مقر الاخوان المسلمين بالمقطم فى عام حكمهم . قال خيرت الشاطر أن المتظاهرين كانوا اقباطا يتحدثون القبطية!!!! وكانوا رافضين للإسلام وشريعته . وكأن الإخوان هم الاسلام . وهنا نسأل إذا كان الإخوان وبرنامجهم وسلوكياتهم هم الاسلام . فما هو موقع الجماعات الإسلامية والسلفيين وداعش من الإسلام ؟

حيث الجميع يدعى أنه الإسلام والاسلام منهم برىء. وماؤكد ذلك أن أحد التسريبات التى جاءت فى مسلسل الاختيار أكدت ذلك الصراع بين الاخوان والسلفيين حتى أن الشاطر كان يبلغ عنه الأمن!! إذن القضية ليست الدين ولكنها الاستغلال والمتاجرة بالدين . فما علاقة هذا الكلام بمقتل الكاهن؟ العلاقة والقضية هى رفض الاخر الدينى .

فإذا كان الصراع بين فصائل سياسية اسلامية تتاجر بالدين ويرفضون بعضهم البعض .فهل سيكون هناك قبول لغير المسلم فى دولة الإسلام التى يزعمونها ؟ أما الاهم هو عمليات غسيل المخ للشباب وغيرهم التى تستغل العاطفة الدينية لدى الشباب تحديدا وتقنعهم بأن هذه التنظيمات وتلك الأحزاب هى التى تعمل على تطبيق الشريعة وهى التى تحمى الاسلام من المؤامرات التى تدبرها الدول الخارجية المسيحية .

تلك الدول التى تجند المسيحيين المصريين للمشاركة فى هذه المؤامرات .( سليم العوا : الكنائس مكدسة بالأسلحة) . هنا تثور حمية الشاب المسلم الذى من الطبيعى أن يدافع عن دينه. فما بالكم دام فضلكم من تلك الفتاوى الساقطة التى تصدر من السلفيين خاصة فى مدينة الإسكندرية التى تسيطر عليها هذا التيار . يقوم برهامى : إذا تزوجت مسيحية وانجبت منها اطفال فيجب أن تكون لها كارها والا لايقبل إسلامك!!!

يقول لافضل فوه: إذا أراد مسيحى أن توصله إلى كنسية فيجب أن تسوقه إلى خمارة !! ناهيك عن مشاركة جميع هذه الفصائل التى تتاجر بالاسلام فى عدم شرعية المسيحى فى تبوء أى منصب ( رئاسة الجمهورية .الوزارة .البرلمان ..الخ).

ولا يحق له دخول الجيش لانه سيكون منحازا للعدو المسيحى الذى يشاركه دينه!!! وعليه بدفع الجزية صاغرا. هذا هو فكرهم وهذه هى مناهجهم وتلك هى أفكارهم الدينية فى تفسير النص الدينى . فهل صحيح الإسلام ومقاصده العليا تجيز ذلك فى زماننا الحالى ؟ بالطبع لا. ( الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة أن الله على كل شىء شهيد ) .

هل هناك اهداف أخرى ؟ نرى أنه وبعد محاصرة الإرهاب والحمد لله وبعد السير فى طريق تحقيق المواطنة الحقيقية ذلك الطريق الذى خول وجود اقباط فى مواقع لم يتواجدوا بها سابقا مثل موقع المحافظ ودخول اعداد فى كليات الشرطة والحربية ناهيك عن قانون بناء الكنائس . وقاعدة بناء مسجد وكنيسة فى المجتمعات الجديدة .

وحضور الرئيس الاحتفال بعيد الميلاد فى الوقت الذى يقولون فيه بعدم المعايدة على المسيحى . كل هذا وغيره كثير وفى دولة يحكمها مسلم وتلتزم بالمقاصد والأحكام القطعية فى الشريعة الإسلامية . هذا قد سحب السجادة من تحت الاقدام .

فلا مانع من اقتراف مثل هذه الجريمة للفت الأنظار ولإعادة احراج النظام السياسى خارجيا واحداث فتنة طائفية داخليا. ولكن هيهات أن يحدث ذلك .لأن تجارب التاريخ واللحمة الجينية الواحدة لن تنهار أمام هؤلاء .

ولكن هذا لاشك يحتاج إلى عوامل لتقوية المناعة تجاه مثل هذه الممارسات . فكيف تكون هناك أحزاب سلفية غير دستورية ولها أعضاء فى البرلمان والشيوخ؟ كيف يتم السكوت عن اصوات واقلام مازالت تكفر المسيحى وتزدريه وتسقط عنه المواطنة ؟ كيف يكون ذلك فى ظل دستور وقانون يساوى بين المصريين جميعا بدون اى استثناء ؟

الدين لم يرسم شكل محدد للدولة ولنظام الحكم . ولكن هناك قيم يجب الالتزام بها فى ظل أى شكل من أشكال الحكم تلك الأشكال والأساليب التى تخضع للمتغيرات السياسة والتطورات الثقافية فالدولة مدنية. حافظوا على مصر .فمصر هى الوطن الذى هو وطن كل المصريين . حافظوا على توحدنا المصرى لانه بدونه لن نكون ( مسلم أو مسيحى) .

كلنا خليقة الله سخر لنا الكون لنعبده كل بطريقته ولكى نعيش ونتعايش لنعمر الكون كما أمرنا الله الواحد الذى نعبده جميعا . حمى الله مصر والمصريين من كيد الكائدين الذين لايعرفون غير مصالحهم وعلى حساب الجميع .