الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحلول 2025.. 85 مليون وظيفة ستختفي مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر

وظائف
وظائف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، انفوجرفا جديدا بعنوان "وظائف المستقبل بحلول 2025".

وأظهر تقرير جديد صادر عن شركة كورسيرا عن مستقبل الوظائف حول العالم؛ حيث يُتوقع أن تختفي 85 مليون وظيفة حول العالم، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر، بحلول 2025.

على أن تعتمد الوظائف الجديدة -مهندس البرمجيات، ومهندس تعلم الآلة، ومحلل البيانات، وأخصائي التسويق- بالأساس على عدد من المهارات منها، المهارات الشخصية: كاتخاذ القرار والابتكار، ومهارات التواصل مثل: التعاون، وإدارة المشروعات، والمهارات التقنية: كالبرمجة. 

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من مليار شاب حول العالم سيدخلون سوق العمل في الفترة من (2015-2025)، و40% منهم سيجدون الوظائف المناسبة لهم.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎وظائف المستقبل بحلول 2025 مليار* شاب_حول العالم سيدخلون سوق العمل خلال (2025-2015) 40 منهم سيجدون وظائف مناسبة 85 مليون 97 مليون وظيفة ستختفي وظيفة جديدة ستظهر مهارات التو اصل كالتعاون 3 المها التقنية الشخصية مهندس برمجيات متطلبات الوظائف الجديدة أمثلة للوظائف :الجديدة محلل بيانات تابعونا على المنصات لرقمية EG GOV IDSC wwW. أخصائي تسويق مهندس تعلم الآلة 2022 المصدر كورسيرا‎'‎‎

رئيس التحرير

وائل لطفي

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