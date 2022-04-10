ربيعى حار على تلك المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

الإسكندرية 21 16

وادي النطرون 27 15

طنطا 28 14

شبين الكوم 28 14

دمنهور 27 15

بلطيم 26 15

مطروح 20 15

السلوم 19 14

سيوة 29 14

بورسعيد 23 15

دمياط 27 15

الزقازيق 26 15

المنصورة 26 15

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 15

العريش 22 15

رفح 21 14

رأس سدر 25 16

نخل 27 15

نويبع 31 16

طابا 30 16

كاترين 26 14

الطور 27 23

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 21

مرسى علم 31 21

الفيوم 30 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 15

أسيوط 32 14

سوهاج 38 19

قنا 39 22

الأقصر 40 23

أسوان 42 24

إدفو 41 24

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 39 20

الشلاتين 34 18

أبورماد 32 17

حلايب 29 19

رأس حدربة 29 18

