الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نيفين القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ38 ألفًا على مستوى المحافظات

نيفين القباج
نيفين القباج

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2022 لعدد 38 ألفًا و93 مريض «جديد ومتابعة» ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن منهم 3258 مريضا من أبناء المناطق المطورة (بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد).

وأكدت في تصريحات صحفية أن الخدمات تنوعت بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.60% بينما بلغت نسبة الإناث 4.40 %‬.

وأضافت نيفين القباج أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 35.36 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.85%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الإنترنت من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

عشوائيات وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة الادمان مكافحة الإدمان علاج الإدمان العشوائيات محافظة الجيزة محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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