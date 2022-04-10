الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما هو دعاء ختم القرآن؟.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

دعاء ختم القرآن الكريم
دعاء ختم القرآن الكريم

يحرص عدد كبير من المسلمين على قراءة دعاء ختم القرآن في شهر رمضان المبارك، لذا تصدر مواقع البحث منذ صباح اليوم، البحث عن دعاء ختم القرآن الكريم.

ولا يوجد نص ثابت لدعاء ختم القرىن الكريم ولكن المشهور بين الناس هو:

دعاء ختم القرآن الكريم

اللهم ارحمنى بالقرآن وأجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة..  اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وأرزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين.   

اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه . 

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .

دعاء ختم القرآن

اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة.

 اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار .

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا 

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا".

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وائل لطفي

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