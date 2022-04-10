الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج بـ3 ملايين جنيه

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

حضر الافتتاح النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج وحدة الأشعة الجديدة، حيث تم الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد "16 سلايس" ماركة كانون، وتزويد الوحدة بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي عقب الانتهاء من تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيي الأشعة على استخدام الجهاز الجديد، والذي سيسهم بقوة في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى. 

كما تفقد "الفقي" تشغيل المبنى الجديد بالمستشفى، واستمع إلى شرح مفصل عن التجهيزات التي تمت إضافتها بمستشفى حميات سوهاج، ومنها: 5 أجهزة تنفس صناعي، و5 مونيتور، و5 سرنجات محاليل، و2 هاي فلو تيزل كانيولا، و5 مراكز أكسجين، وكراش ترولي، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز إيكو، وجهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة متنقل، و10 كراسي غسيل كلوي، و2 جهاز قياس الغازات في الدم، و4 أجهزة نيبوليزر، وجهاز صدمات قلب، و4 أجهزة سباب، ووحدة مناظير جهاز هضمي، كما تم إضافة 56 سرير مرضى بالمبنى الجديد بعد التطوير، وعدد  6 أسرة فولير "عناية مركزة"، بالإضافة إلى 2 مولد كهرباء بقدرة 200 ك . وات، جارٍ دخولها الخدمة، وكشك كهرباء جديد بتمويل من وزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة إلى أنه تم توفير الأجهزة اللازمة وجارٍ تجهيز المكان لتشغيل وحدة خاصة لمناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية، لافتة إلى إدخال خدمة الغسيل الكلوي لمرضى العناية المركزة داخل وحدة العناية، وذلك في إطار توجيهات المحافظ في سبيل رفع المعاناة عن كاهل المرضى، وتوفير جميع الخدمات الطبية لهم داخل المستشفى، وعدم الحاجة للتنقل لإجراء الأشعات والتحاليل خارج المستشفى.

فول مستشفيات سوهاج خدمات محافظة العلاج مي القاضي تطوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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