الأنبا جوزيف يزور السفارة المصرية بدولة ناميبيا

زار نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا مساء أول أمس، سفيرنا بالعاصمة الناميبية وندهوك وائل لطفي، حيث شارك نيافته في الحفل الذي أقامه السفير المصري في منزله بمناسبة شهر رمضان.

وكان قد زار نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا مدينة أوكاهاندجا (Okahandja) في دولة ناميبيا، حيث تفقد حضانة "OSN" التابعة لمنظمة السامري الصالح، التي ترعى الأطفال الفقراء والأمهات المهجورات في تلك المنطقة.

وكانت زيارة نيافته سبب فرحة لدى الأطفال ومسؤولي "OSN" ولا سيما أن الكنيسة القبطية هناك تهتم برعاية ودعم الأطفال التابعين لهذه المنظمة، ماديًّا ومعنويًّا وروحيًّا، حيث يقوم القس جون وصفي كاهننا هناك، بعمل زيارة أسبوعية لهم وبرفقته عطايا مادية ووجبات غذائية.

من جهة اخرى افتتح نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، أولى دورات تدريب قيادات الخدمة بإيبارشيات الوجه البحري، التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، بدير الشهيد مارمينا بإبيار التابع لإيبارشية طنطا على مدار خمسة أيام.

يشارك في الدورة قيادات الخدمة من إيبارشيات طنطا، ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، المحلة الكبرى.

وحضر جانبًا من التدريب نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

يذكر أنه تم اختيار دير الشهيد مارمينا الأثري بإبيار ليكون مركز التدريب لإيبارشيات الوجه البحري.

كما شهدت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح نشاطًا متنوعًا حيث كرم نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية، المجموعة الثانية من خريجي الجامعات والدراسات العليا، وكرم نيافته المجموعة الأولى منهم يوم الاثنين الماضي بإجمالى ٣٣٠ شابًّا وشابة.

كما قام بتخريج الدفعة العشرين من معهد الألحان والليتورجيا بالإيبارشية المكونة من ١٨ خريجًا مع تكريم هيئة التدريس.

كم أقيم حفل لمجمع كهنة الإيبارشية وزوجاتهم، وألقى نيافته خلاله كلمة عن واجبات الكاهن نحو زوجته وأسرته.

وفي سياق رعوي آخر رسم نيافته ٥٥ شماسًا على مجموعتين، الأولى لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بكفر يوسف سلامة، والثانية لكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الرسول بالزقازيق.