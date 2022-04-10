التحري عن جثة سيدة متعفنة مجهولة في الغربية

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، طلب تحريات المباحث في العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى حالة تعفن ملقاة فى الترعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا من أهالى قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا بالعثور على جثة ‏طافية فى مياه ترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وبسؤال شهود العيان ، أكدوا أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة السيدة وجرى نقلها إلى المشرحة.



تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ‏ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.