الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحري عن جثة سيدة متعفنة مجهولة في الغربية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، طلب تحريات المباحث في العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى حالة تعفن ملقاة فى الترعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا من أهالى قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا بالعثور على جثة ‏طافية فى مياه ترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وبسؤال شهود العيان ، أكدوا أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة السيدة وجرى نقلها إلى المشرحة.

تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ‏ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

ضبط مخزن مواد غذائية بقويسنا وتحرير 153 محضرًا تموينيًا

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين