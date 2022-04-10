ضبط 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز ديرمواس بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك خلال حملات تفتيشية بقرية البدرمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذ لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

وشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، عدة حملات تمكنت خلالها من ضبط 463 كجم لحوم لحوم بقري مذبوحة خارج المجزر، وذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وتم تحرير 3 محاضر مخالفات خلال تلك الحملة، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري ، أن المديرية مستمرة في الحملات الرقابية التفتيشية على محلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة بصفة دورية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال التنسيق مع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة التسع وذلك للتأكد من سلامة وصحة المعروض من اللحوم للاستخدام الآدمي حرصًا على صحة المواطنين.