الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دور المرأة في المجتمع الصعيدي»..دورة تثقيفية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت وحدة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، دورة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في المجتمع الصعيدي"، والتي استهدفت طلاب وطالبات الجامعة بمختلف كلياتها، وذلك بمقر سفارة المعرفة بالحرم الجامعي القديم. 

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، وقال إن تلك الدورة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بدورة المرأة عامة، و بالفتاة الجامعية خاصة وتمكينها اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وأكد عبدالخالق، أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على عقد سلاسل عديدة من الدورات التثقيفية الخاصة لتنمية ثقافة ومهارات الفتاة الجامعية، وجعلها أكثر إيجابية في شتى المجالات.

وأضافت الدكتورة ريهام فاروق، مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، أنه شارك بالتدريب ٣٠طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، موضحة أن الهدف من البرنامج التثقيفي التوعية بدور المرأة وصقل مهاراتها الحياتية لبناء أسرة سوية وتفعيل دورها بإيجابية داخل مجتمعها.

وأشارت سلمى كبرو، مسؤول سفارة المعرفة بالجامعة والمحاضر بالتدريب، إلى أن البرنامج التثقيفي ناقش  العديد من  الصعوبات والتحديات التي قد  تواجه الفتاة الجامعية والمرأة الصعيدية مثل العادات والتقاليد وغيرها من القيود الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات الصعيدية، والعمل على حلها بصورة بسيطة، وتعميق دورها في المجتمع.

مدير برنامج مصطفي طالب عقد

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