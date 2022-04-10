الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة متوفي في حادث تصادم سيارة بالإسماعيلية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة متوفي في حادث تصادم سيارة مع توك توك بدون لوحات معدنية بأعلى محور 30 يونيو أمام نزلة الشيخ سليم.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة رقم "ط ف ي 6727" مع توك توك بدون لوحات معدنية أعلى محور 30 يونيو بنزلة الشيخ سليم بالمحسمة القديمة دائرة مركز أبو صوير.

وأسفر الحادث عن مصرع مصطفي علي سعد إبراهيم مقيم المحسمة القديمة، وانتقل رجال الشرطة لمعاينة الجثمان وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة في الإسماعيلية حادث تصادم سيارة الشيخ سليم لوحات معدنية محور 30 يونيو

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