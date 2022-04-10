السوشيال ميديا عن «فاتن أمل حربي»: كل الرجالة خانوكي يا نيللي معادا «سلطان»

تداول العديد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة نيلي كريم وهاني رمزي من مسلسل غبي منه فيه، وكتب المغرودن: "دا الراجل الوحيد اللي مخذلهاش"، حيث جسد هاني رمزي (سلطان) دور خطيب نيللي في فيلم غبى منه فيه، ولم يخذلها في ذلك الفيلم وكان يحاول العمل إرضاءها.

وذلك عقب تصدرها التريند في مسلسل فاتن أمل حربي والتي تجسد فيه دور المرأة المقهورة عقب انفصالها من زوجها.

وتحدث رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية عن أدوار الفنانة نيللي كريم في المسلسلات، وكيفية أنها تظهر دائما مخذولة من زوجها.

في مسلسل سجن النساء تعرضت نيللي كريم للخيانة حيث كانت متزوجة من صابر سائق الميكروباص، الذي يخون حبيبته من أجل ميكروباص، ثم يعود ويطلب السماح ويتزوجها، ثم يكذب عليها ويسرق مالها، ويكون سبباً في دخولها السجن، وهي الشخصية التي لعبها باقتدار الممثل أحمد داؤوود وكانت سبباً في شهرته.

أما في مسلسل لأعلي سعر ظهرت نيللي كريم في دور جميلة راقصة الباليه التي تتخلى عن حلمها وفنها وكل شئ من أجل الرجل الذي أحبته وهو «دكتور هشام» طبيب التجميل، الذي لم يكن يصدق أن يقبل به أحداً خصوصاً جميلة، خاصة مع ضيق حاله في بداياته، والأهم إصراره على جعلها تترك الباليه إكراماً لخاطره وقناعته الشخصية، ووافقت جميلة وتركت كل أحلامها ودفعته لكي يكون لديه مستشفى خاص ومن أشهر أطباء التجميل في مصر، وبعد 6 سنوات، تقوم ليلى صديقتها بالزواج من زوجها في ظل خذلان جميع من حولها عدا والدها.

أما مسلسل فاتن أمل حربي تعيش الفنانة نيللي كريم مأساة مع زوجها سيف الذي يجعلها تصرف على البيت والأولاد من مالها الخاص ثم يقوم بخيانتها مع الفتيات عبر السوشيال ميديا ويطلقها.