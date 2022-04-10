الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضراوات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 10-4-2022، تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى، والتغيرات التي تطرأ على أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، الذي شهد تباينًا.

سعر الطماطم بين 5.5 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص).
سعر البطاطس بين 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 1 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).
سعر الكوسة من 3 : 5 جنيهات للكيلو ( قفص).
سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).
سعر الخرشوف من 17.5 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 5 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5 : 7 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي 5 : 6 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).
سعر الباذنجان الأبيض من 9 : 12 جنيهًا للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 9 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).
سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 8 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 13 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل الألوان من 13 : 25 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 6 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر السبانخ من 3 : 5 جنيهات للكيلو(قفص).
سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة).
سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).
أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.
أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.
أسعار ورق عنب بناتي 25 : 35 جنيهًا
أسعار ورق عنب بلدي 20 : 30 جنيهًا
أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه (الرابطة 3 كيلو).
سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).
سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.
سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.
سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (6 ربطات).
شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).
سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).

أسعار الخضراوات الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الخيار سوق العبور للجملة اليوم الاحد بسوق العبور للجملة أسعار الخضراوات اليوم

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وائل لطفي

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