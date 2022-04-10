«تضامن كفر الشيخ»: تركيب وصلات مياه شرب نظيفة مجانا للأيتام

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ دعمها الكامل للمبادرة الإنسانية (عمر بيت يتيم) بالتزامن مع يوم اليتيم في شهر أبريل، وتستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في كفرالشيخ، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم.

وأكدت أن المديرية دعمت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة في تركيب وصلات المياه بسهم 250جنيه او على 15 شهر (360 جنيه شهريًا) ليستطيع الجميع المشاركة في الخير.

وأوضحت أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأشارت إلى أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضافت أن فرق العمل المنتشرة في محافظة كفرالشيخ نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، خاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، بأنها ستستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة وصلت (19525) وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.