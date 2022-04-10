«التنمية المحلية»: 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء في المحافظات، وتحويلها إلى خامات يتم الاستفادة منها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 5 كسارات لمحافظة القاهرة، و4 للجيزة، و3 لكل من القليوبية والإسكندرية، لزيادة مخلفات الهدم والبناء بهم، وتم تخصيص كسارة واحدة لكل من الـ24 محافظة الأخرى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

وأشار اللواء شعراوي إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات، مما أدى إلى تزايد مخلفات الهدم والبناء، موضحا أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارة الكسارات وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف، على أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق على إجراءات صيانة هذه الكسارات.

وكشف شعراوي أن الوزارة نسقت مع المحافظات بمراجعة البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء، وتقدر بحوالي 4 ملايين طن، إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة في المحافظات، موضحاً أنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات.