«حياة كريمة» تبدأ جولاتها الميدانية بمنطقة جنوب الجيزة

بدأت فرق البحث الميداني، التابعة المبادرة الرئاسية، جولاتها الميدانية؛ لرصد احتياجات المواطنين ومطالبهم، وكافة المشاكل التي تواجههم في منطقة جنوب الجيزة، منذ قليل.

تشمل أعمال المبادرة رصد كافة احتياجات الأهالي بشكل عام، والاحتياجات الغذائية والطبية بشكل خاص، وذلك لسرعة الاستجابة لها.

تحمل أعضاء فريق حي جنوب الجيزة نهار رمضان، وبدأوا العمل في الثانية عشر ظهرًا، لرصد احتياجات كافة سكان المنطقة في وقت قياسي، ليبدأوا في تقديم الدعم والرعاية اللازمة للأهالي في أسرع وقت ممكن.

الجولات الميدانية حياة كريمة

وتستهدف فرق البحث الحالية بشكل عام كل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا الواقعة داخل حي محافظة الجيزة، لتلبية احتياجاتهم، وتقديم الرعاية اللازمة بشكل عاجل.

يذكر أن المبادرة الرئاسية تعمل على كافة القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا التي تدخل ضمن مرحلة أعمالها الأولى والثانية، وتبدأ عملها داخل القرية، برصد احتياجات المواطنين، والاستماع لطلابتهم، ومن ثم العمل عليها، وتطوير كافة المرافق العامة كشبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والطرق، وتأهيل المرافق الخدمية، وانشاء مجمعات حكومية.

وذلك علاوة على إعادة ترميم المنازل المتهالكة ضمن مبادرة «سكن كريم»، وتلبية كافة الاحتياجات الصحية، والغذائية، والمعيشية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية.

إذ توفر «حياة كريمة» كافة سبل الارتقاء، التي يحتاجها الأهالي، فيتم تنظيم قوافل طبية وعلاجية مجانية بشكلوري، وذات تخصصات طبية متنوعة، وتوفير العلاج لكل حالة بشكل مجاني تمامًا. وكذلك إعادة ترميم وتشيد المستشفيات والوحدات الصحية، والمدارس، والمكاتب الحكومية، وذلك بهدف خلق بيئة جديدة لحياة الأهالي داخل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا.

الجولات الميدانية حياة كريمة

علاوة على توزيع كراتين الدعم الغذائي بشكل دوري على الأسر المستحقة، وتوفير وظائف شاغرة، وتسهيل إنشاء مشاريع متوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، حتى تستطيع الدولة أن تكفل حياة كريمة وآمنة لكل الأسر المستحقة.