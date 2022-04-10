شهدت أسعار القمح لدى تجار الجملة حالة من الثبات لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الأحد 10-4-2022، في السوق المحلي، بعدما تراجعت جميع أنواع القمح الجمعة الماضية، بمقدار يصل إلى 50 جنيهاً في الطن.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح بنهاية تداولات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي ببورصة شيكاغو للتجارة.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 8,000 جنيه.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 7,950 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 7,900 جنيه للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح عند إغلاق تداولات الجمعة في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ زاد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 31.5 سنت، ليصل إلى 1051.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 3.09%، عن الجلسة السابقة.

كما ارتفعت عقود يوليو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 33 سنت، لتصل إلى 1058.25 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 3.22%.