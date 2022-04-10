فوز «هندسة أسيوط» بالمركز الخامس في مسابقة «Student Design competition»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فوز فريق طلابي من كلية الهندسة بالمركز الخامس عالميا في مسابقة «Student Design competition» والمنعقدة ضمن فعاليات مهرجان الهندسة من تنظيم الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا بالولايات المتحدة لتصميمهم وذلك لتصميهم روبورت يعمل بالمياه.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط الطلاب الفائزين معرباً عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة المتميزين فى كافة المجالات ممن استطاعوا إحراز مراكز متقدمة في كافة المحافل العلمية مما عزز من قيمة الجامعة ومكانتها.

وصرح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان هذه المسابقة هي مسابقة روبوتات تهدف الي ترسيخ استخدام الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة من عام لأخر وتتيح الفرصة للفرق الطلابية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة واستخدامها في تشغيل الروبورتات.

كما أكد أن مشاركة الفريق الطلابي جاءت في إطار نشاط نادي العلوم والابتكار بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتورة غادة عبد الرحمن الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد ومستشار النشاط العلمي باللجنة العليا للأنشطة والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي برعاية الشباب.

كما كشف الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ان الفريق الطلابي يضم مجموعة من الطلاب جميعهم من فرق دراسية مختلفة بقسمى الميكانيكا والميكاترونيكس بكلية الهندسة وان المسابقة تنظمها الجمعية الأمريكية للمهندسي الميكانيكا ضمن فاعليات مهرجان الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد تأكيداُ على ما تضمه الكلية على عناصر متميزة من الطلاب يواصلون العمل الدؤوب من اجل تجديد مكانتهم وحصد أماكن متقدمة فى كافة المحافل الدولية وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف.

وأشار الدكتور عزت عبد المنعم مرغني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب أن الفريق يتكون الفريق من ٧ طلاب وهم: نزار ابراهيم، كريم صلاح، محمد عبد الرضي، خالد جمال، حسن كمال، رمضان محمد، اسلام عبد الهادي.

وصرح الفريق الطلابي أنه تم العمل على المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد سعد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية والمهندس رامي عنتر المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية وأن المسابقة هذا العام هي تصميم وتصنيع ربوت يعمل بالمياه كمصدر دفع وطاقة وحيد في محاكاة لفكرة عمل التوربينات والسدود.