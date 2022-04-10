بسبب الإرث.. 200 ألف جنيه شرطا جزائيا لإنهاء خلاف دام 11 عاما بالسنطة

عقدت جلسة صلح عرفية بقرية طوخ مزيد التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، لمدة 4 ساعات بين عائلتى حجاب وشتا حيث تربطهما صلة نسب وذلك لإنهاء خلاف دام 11عاما، بسبب الإرث وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزع جميع الخلافات والتنازل عن جميع المحاضر المحررة بقسم الشرطة.

شكلت اللجنة العرفية بمعرفة كلا من العمد نبيل عبيد وأيمن عبدالجواد و راغب الشرقاوي وعنتر قرطام وصديق المنشاوي وحسن عصر وعزت النجار وجمال عيسي وأهل الخير من القرية، واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه.

- شرط جزائي



كما تم الاتفاق على مبلغ 200 ألف جنيه شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.



وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله الكريم بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.