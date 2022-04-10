الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تصدر المرسوم الخاص بمؤسسة فداء عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية

قيس سعيّد
قيس سعيّد

نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية "الرائد" المرسوم عدد 20 المتعلق "بمؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وتضمن المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي: الأحكام العامة و"مؤسسة فداء"، وكذلك ما يتعلق بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.

وكان مجلس الوزراء قد نظر في مشروع هذا المرسوم أمس السبت، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه مقترح كان تقدم به منذ عام 2013.

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