الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد حجب الثقة عن عمران خان.. القصة الكاملة

عمران خان
عمران خان

فى خطوة أطاحت به من السلطة، صوت البرلمان الباكستاني، أمس السبت، على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في باكستان، يوم الخميس الماضى، بأن عمران خان خالف الدستور، الأحد الماضي، عندما عرقل تصويت على الثقة، وحل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأصدرت المحكمة أمرا بانعقاد البرلمان مرة أخرى، خاصة بعد قرارات رئيس الوزراء والتي أثارت غضب العديد من المعارضين، حيث اتهمه البعض بـ"الخيانة" لعرقلة التصويت.

يجدر الإشارة إلى خان لم ينجح في تصويت بحجب الثقة، فصوت 174 نائبا لصالح هذا القرار، حيث يتطلب عزله 172 صوتا، ليفشل رئيس الوزراء الباكستاني في استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في 2023.

جلسة جديدة للبرلمان الباكستانى لإنتخاب بديلا عن عمر خان..

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الباكستاني، غدا الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا عن عمر خان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلًا عن أياز صادق ، الذي ترأس جلسة التصويت بحجب الثقة، بأنه يتعين على المرشحين لشغل مقعد رئاسة الوزراء الشاغر تقديم طلب ترشحهم لرئاسة البرلمان اليوم الأحد.

وأضاف صادق أنه سيتم انتخاب رئيس الوزراء الجديد في البرلمان بعد ظهر غد الاثنين.

ووفقا للدستور الباكستانى، يجب على الهيئة التشريعية انتخاب رئيس وزراء مسلم جديد دون القيام بعمل آخر، إذا أصبح مقعد رئيس الوزراء شاغرا ، ويفوز المرشح الذي يحصل على 172 صوتًا أو أكثر.

من هو شهباز شريف المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة

  • ولد شهباز شريف البالغ من العمر 72 عاما لعائلة ثرية.
  • تخرج في الكلية الحكومية في لاهور.
  • شهباز شريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
  • بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة رئيسا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985.
  • تم انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.
  • انتخب شهباز شريف عضواً في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة 1990-1993.
  • عضواً في جمعية البنجاب عام 1993 عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.
  • وأصبح عضوا في جمعية البنجاب للمرة الثالثة عام 1997، وانتخب أيضا رئيسا للوزراء بالإقليم.
  • فى عام 2008 وعقب عودته من المنفى، انتخب عضوا في جمعية البنجاب للولاية الرابعة.
  • كما شغل منصب رئيس وزراء البنجاب للمرة الثانية حتى مارس 2013، حيث أغدق الموارد على الطرق وأنظمة المترو الجديدة في البنجاب.
  • و خلال 2013، وصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة في البنجاب، وبعد ذلك تم انتخاب شهباز شريف رئيساً لوزراء البنجاب للمرة الثالثة.
  • يرأس المعارضة في البرلمان الباكستاني منذ أغسطس 2018.
  • يشغل منصب الزعيم الحالي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.
  • شغل شهباز شريف 3 مرات منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان.
  • واجه تهما تتعلق بفساد مالي.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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