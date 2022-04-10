بعد حجب الثقة عن عمران خان.. القصة الكاملة

فى خطوة أطاحت به من السلطة، صوت البرلمان الباكستاني، أمس السبت، على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في باكستان، يوم الخميس الماضى، بأن عمران خان خالف الدستور، الأحد الماضي، عندما عرقل تصويت على الثقة، وحل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأصدرت المحكمة أمرا بانعقاد البرلمان مرة أخرى، خاصة بعد قرارات رئيس الوزراء والتي أثارت غضب العديد من المعارضين، حيث اتهمه البعض بـ"الخيانة" لعرقلة التصويت.

يجدر الإشارة إلى خان لم ينجح في تصويت بحجب الثقة، فصوت 174 نائبا لصالح هذا القرار، حيث يتطلب عزله 172 صوتا، ليفشل رئيس الوزراء الباكستاني في استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في 2023.

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ومن المقرر أن يصوت البرلمان الباكستاني، غدا الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا عن عمر خان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلًا عن أياز صادق ، الذي ترأس جلسة التصويت بحجب الثقة، بأنه يتعين على المرشحين لشغل مقعد رئاسة الوزراء الشاغر تقديم طلب ترشحهم لرئاسة البرلمان اليوم الأحد.

وأضاف صادق أنه سيتم انتخاب رئيس الوزراء الجديد في البرلمان بعد ظهر غد الاثنين.

ووفقا للدستور الباكستانى، يجب على الهيئة التشريعية انتخاب رئيس وزراء مسلم جديد دون القيام بعمل آخر، إذا أصبح مقعد رئيس الوزراء شاغرا ، ويفوز المرشح الذي يحصل على 172 صوتًا أو أكثر.

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