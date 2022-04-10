الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بشأن حل أزمة إلغاء تعيين 100 طبيب بالغربية

النائب محمود الشامي
النائب محمود الشامي

طالب النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية من الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة إلغاء تعيين وبحث الموقف الناتج عن حكم القضاء الإداري بالإلغاء المجرد لقرار تعيين 100 طبيب بيطري، والسابق تعيينهم في عام 2018، ضمن المسابقة التي ضمت تعيين 2165 طبيبا بيطريا على مستوى الجمهورية، والتى سبق الإعلان عنها في سبتمبر 2015.

وقال "الشامى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هؤلاء الأطباء استقرت أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية ويجب على الحكومة أن تساند نقابة البيطريين فى حل هذه الأزمة، مؤكداً أن محافظة الغربية فى حاجة إلى عمل هؤلاء الأطباء خاصة فيما يتعلق بحل مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشاد النائب محمود الشامى بالتعاون والتنسيق بين محافظ الغربية وأعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ عن العربية ونقابة البيطريين لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، مطالباً من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات للتوصل لحلول تكفل إلغاء تعيين هؤلاء الأطباء للحفاظ على مستقبلهم الوظيفي والاجتماعى.

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