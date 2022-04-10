الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسلم كينيا معدات عسكرية لدعم السلام فى شرق إفريقيا

الجيش الكيني
الجيش الكيني

تسلمت كينيا شحنة من المركبات العسكرية والمعدات الهندسية، مقدمة من الصين، وهي مساعدات عسكرية مجانية تستهدف تعزيز قدرات الجيش الكيني على أداء مختلف المهام داخل الحدود الكينية وخارجها.

وأشاد وزير الدفاع الكيني، يوجين ومالوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، بالدعم الصيني الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، مضيفًا أن هذا الدعم سيسهم في رفع الروح المعنوية لدى القوات، كما سيعزز استعدادها القتالي.

وقال الوزير الكيني: "تكمن قدرة قوات الدفاع في حماية سيادة أية دولة على أفرادها ومعداتها، إن الجندي المتحمس للغاية مقترنا بالأدوات المطلوبة سيسعى لإكمال المهمة الموكلة إليه بغض النظر عن البيئة العملياتية".

من جهته، نوه السفير الصيني لدى كينيا، تسو بينيجان، الذي شهد مراسم تسلم المساعدات في قاعدة كاهوا بنيروبي، بالصداقة بين كينيا والصين طويلة الأمد والقائمة منذ قرون.
وقال السفير تشو: "إنني فخور بالتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما في ذلك العلاقات العسكرية، ونحن ملتزمون بالتركيز على العلاقات الصينية- الكينية من أجل تعزيز السلام داخل منطقة شرق إفريقيا".

وأشاد نائب قائد الجيش الكيني وقائد المنطقة الشرقية، أيوب ماتيري، بالمساعدة الصينية التي ستسهم في صقل القدرات العسكرية الكينية في إطار الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها قائد قوات الدفاع الكينية لتعزيز استعدادها لأداء مختلف المهام.

شارك في الاحتفالية وفد من الصين ومجموعة من كبار القادة والضباط وأفراد الخدمة في الجيش الكيني.

الصين كينيا أفريقيا السلام في شرق أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أين المحافظون اليوم؟.. متابعة ضبط الأسعار فى أسواق الغربية.. ورفع مخلفات بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين