الصين تسلم كينيا معدات عسكرية لدعم السلام فى شرق إفريقيا

تسلمت كينيا شحنة من المركبات العسكرية والمعدات الهندسية، مقدمة من الصين، وهي مساعدات عسكرية مجانية تستهدف تعزيز قدرات الجيش الكيني على أداء مختلف المهام داخل الحدود الكينية وخارجها.

وأشاد وزير الدفاع الكيني، يوجين ومالوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، بالدعم الصيني الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، مضيفًا أن هذا الدعم سيسهم في رفع الروح المعنوية لدى القوات، كما سيعزز استعدادها القتالي.

وقال الوزير الكيني: "تكمن قدرة قوات الدفاع في حماية سيادة أية دولة على أفرادها ومعداتها، إن الجندي المتحمس للغاية مقترنا بالأدوات المطلوبة سيسعى لإكمال المهمة الموكلة إليه بغض النظر عن البيئة العملياتية".

من جهته، نوه السفير الصيني لدى كينيا، تسو بينيجان، الذي شهد مراسم تسلم المساعدات في قاعدة كاهوا بنيروبي، بالصداقة بين كينيا والصين طويلة الأمد والقائمة منذ قرون.

وقال السفير تشو: "إنني فخور بالتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما في ذلك العلاقات العسكرية، ونحن ملتزمون بالتركيز على العلاقات الصينية- الكينية من أجل تعزيز السلام داخل منطقة شرق إفريقيا".

وأشاد نائب قائد الجيش الكيني وقائد المنطقة الشرقية، أيوب ماتيري، بالمساعدة الصينية التي ستسهم في صقل القدرات العسكرية الكينية في إطار الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها قائد قوات الدفاع الكينية لتعزيز استعدادها لأداء مختلف المهام.

شارك في الاحتفالية وفد من الصين ومجموعة من كبار القادة والضباط وأفراد الخدمة في الجيش الكيني.