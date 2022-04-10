الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تعتزم تطوير نظام «ويندوز» لتلبية احتياجات المؤسسات

مايكروسوفت
مايكروسوفت

كشفت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت النقاب عن رغبتها في تعديل نظام التشغيل ويندوز لتحسين قدرته على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات في بيئة العمل الجديدة وتصاعد التهديدات الأمنية لشبكات المعلومات.

وخلال احتفال عبر الإنترنت قدم ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت نسخة معدلة من عائلة نظام التشغيل ويندوز للاستخدام في الشركات والمؤسسات.

ومن بين الحلول الجديدة التي طرحتها مايكروسوفت، ويندوز بي سي الذي يعمل بالكامل عبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية ويعمل عبر الإنترنت على غرار نظام التشغيل كروم أو.إس من شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل.

وقال ناديلا إنه يمكن للمؤسسات من مختلف الأحجام استخدام نظام التشغيل ويندوز 365 لكي تصبح أكثر مرونة، مضيفا أن الحلول الجديدة تستهدف مساعدة أكبر الشركات وأصغرها في البقاء على تواصل مستمر مع موظفيها.

وأضاف أنه يمكن للبنوك استخدام نظام التشغيل الجديد لتلبية الاشتراطات التنظيمية الصارمة. كما أن النظام يمكن أن يكون مناسبا للهيئات الحكومية التي تعمل بعض المناطق النائية في العالم.

كما أدخلت مايكروسوفت عددا من التغييرات إلى نظام التشغيل ويندوز تتعلق بالأمن المعلوماتي، منها اكتشاف وصد محاولات التسلل إلى الأجهزة، على سبيل المثال. كما تقدم مايكروسوفت خاصية أمنية باسم "ديفندر سمارت سكرين" في الإصدار ويندوز 11 والتي تحذر المستخدم عند إدخال بياناتهم في مواقع مزيفة وتطبيقات قرصنة.

كما يحتوي الإصدار الجديد من نظام التشغيل ويندوز11 على خاصية "فوكس سيسشنز" التي تهدف للمساعدة في تقليل عوامل التشتت أثناء العمل، في حين أن العناوين الفرعية النصية التي يتم بثها تستهدف تسهيل فهم المحتوى المنطوق.

ريدموند ويندوز مايكروسوفت

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