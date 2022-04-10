زيارة رعوية للأنبا جوزيف إلى الكنيسة الأرثوذكسية في ناميبيا

زار نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا مدينة أوكاهاندجا (Okahandja) في دولة ناميبيا، حيث تفقد حضانة “OSN” التابعة لمنظمة السامري الصالح، التي ترعى الأطفال الفقراء والأمهات المهجورات في تلك المنطقة.

وكانت زيارة نيافته سبب فرحة لدى الأطفال ومسؤولي “OSN”، ولا سيما أن الكنيسة القبطية هناك تهتم برعاية ودعم الأطفال التابعين لهذه المنظمة، ماديًّا ومعنويًّا وروحيًّا، حيث يقوم القس جون وصفي كاهننا هناك، بعمل زيارة أسبوعية لهم وبرفقته عطايا مادية ووجبات غذائية.

وكان قد صلى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت قداس عيد البشارة المجيد صباح اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الحيط، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته اثنين من كهنة الكنيسة ذاتها قمامصة، وهما القمص غبريال نسيم، والقمص اندراوس آدم.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

واحتفل مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة أول أمس دورة تدريبية جديدة تحت عنوان “حقيقة صلب وموت وقيامة السيد المسيح”. وأقيم الاحتفال في كنيسة القديسة دميانه ببولاق.

وسلم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة شهادات اجتياز الدورة لمن أنهوا دراستهم، والبالغ عددهم ٤٠٠ طالب ودارس. كما سلم شهادات لمن أنهوا دراستهم، في دورات سابقة.

وألقى الأنبا رافائيل، كلمة عن "دور التعليم في الكنيسة" ثم قام نيافته بتسليم الشهادات للناجحين بالدورات السابقة، وفي ختام اليوم قام القس بيشوي حلمي، بالرد علي أسئلة الدارسين.

عقد اللقاء في كنيسة القديسة دميانة "العدوية" ببولاق، وحضره ٤٠٠ خريج وخريجة.

ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دورات دراسية متدرجة في اللاهوت الأرثوذكسي كمدخل تمهيدي لمن لديهم الرغبة في الالتحاق بالكليات الإكليريكية ومعهدي الدراسات القبطية والرعاية.