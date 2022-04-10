الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

النرجسية وفحص الهاتف.. 4 أشياء لا يجب فعلها في موعدك الأول

النرجسية وفحص الهاتف
النرجسية وفحص الهاتف

من المثير للدهشة أن معظم الناس لا يدركون كيف يمكن لأفعالهم أن تحول اللقاء الأول إلى كابوس، ولمساعدة جميع الأشخاص في لقائهم الأول، يقدم موقع “timesofindia” بعض النصائح حول الأشياء التي لا يجب عليك فعلها مطلقًا في اللقاء الأول.

 - عدم الإساءة لموظفي الأماكن العامة

من أهم الأشياء التي يلاحظها الناس في اللقاء الأول، هي الطريقة التي تعامل بها الموظفين في المطعم أو المقهى، حيث تخبرنا كثيرًا عن كيفية معاملتك للناس بشكل عام، وإذا كنت وقحًا معهم، فإنه يضعك في وضع سيئ على الفور.

 - فحص هاتفك

قد يكون التحقق من هاتفك باستمرار في اللقاء الأول أمرًا مزعجًا للغاية بالنسبة لموعدك، فهو سلوك غير لائق ويعطي انطباعًا بأنك لست مهتمًا بقضاء الوقت مع الطرف الآخر.

 - النرجسية

لا تحاول أن تبدو مهووسًا بنفسك في اللقاء الأول، واسأل رفيقك عن حياته وعمله وأصدقائه وما إلى ذلك، لأن الثرثرة عن نفسك فقط، ستجعل رفيقك يفقد الاهتمام بك بسرعة.

 - إعطاء النصيحة

لا تعطي نصائح حياتية غير مرغوب فيها في اللقاء الأول، إذ أن الطرف الآخر جاء لقضاء نزهة ممتعة معك؛ وليس لتقديم المشورة، وهذا يمكن أن يقلل الحالة المزاجية.

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وائل لطفي

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