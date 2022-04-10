الجينز الملون يتصدر موضة صيف 2022

يعتبر البنطلون الجينز من القطع الأساسية في خزانة كل فتاة، حيث أنه من أشهر أنواع الأقمشة والتي مهما نختلف أو نتفق عليها فهي من الأساسيات، ولذلك اتجهت منصات الموضة العالمية إلى إظهار الجينز لموضة صيف 2022، ولكن بشكل مختلف حيث ظهر البنطلون الجينز بكل الألوان الزاهية الممكنة لهذا العام.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "styleoholic"، أبرز الالوان الجينز الرائجة موضة صيف 2022 لهذا العام.

بنطلون جينز ملون مع قميص مخطط باللونين الأسود والأبيض ، وحزام بني غامق وصندل باللون البيج

بنطلون جينز ملون مع قبعة سوداء عريضة الحواف ، قمة سوداء ، قميص أبيض فضفاض بأزرار لأسفل ، حقيبة بحزام من الجلد الأسود ومضخات سوداء وفضية

بنطلون جينز ملون مع تي شيرت رمادي فضفاض وحقيبة بيضاء وقلادة وحذاء مسطح من الجلد البيج

بنطلون جينز ملون مع قميص رمادي بكتف واحد ، حقيبة كلاتش من الجلد الأسود وحذاء من الجلد البيج

بنطلون جينز ملون مع زر رمادي فاتح من أسفل القميص وحذاء مسطح برباط أبيض

بنطلون جينز ملون مع نظارة شمسية بإطار وردي شاحب ، وسترة وردية شاحبة ، وحقيبة وأحذية مسطحة من الجلد البني

بنطلون جينز ملون مع سترة وردية شاحبة ، وحقيبة جلدية سوداء ومضخات من الكوبالت الأزرق

بنطلون جينز ملون مع بلوزة قصيرة بأكمام جرس مطبوعة ، وحقيبة جلدية بيج وحذاء فضي

بنطلون جينز ملون مع قميص من الدنيم الأسود وحذاء بكعب منخفض من الجلد الأسود

بنطلون جينز ملون مع قميص أبيض مكشكش على الكتف وحقيبة دائرية من القش وصندل مسطح باللون البني

بنطلون جينز ملون مع بلوزة بيضاء عالية منخفضة ، وحقيبة صغيرة

بنطلون جينز ملون مع سترة بيضاء فضفاضة ، ونظارات شمسية ، وحقيبة جلدية رمادية فاتحة

بنطلون جينز ملون مع تي شيرت أبيض وصندل كعب منخفض من الجلد الأسود

بنطلون جينز ملون مع قميص ، ومعطف شلال رمادي ، ونظارات شمسية ، وحقيبة من الجلد البيج وحذاء بيج

بنطلون جينز ملون مع تي شيرت أبيض وسترة فضفاضة سوداء وحزام جلدي أسود وحقيبة صغيرة سوداء

بنطلون جينز ملون مع قميص قصير مخطط بالأبيض والأسود ، وسترة زرقاء داكنة ، ونظارات شمسية وحذاء مسطح برباط فضي

بنطلون جينز ملون مع قميص أسود وحزام أسود وسترة بيج فضفاضة وحقيبة سوداء من الجلد اللامع وحذاء برباط من الجلد الأسود

بنطلون جينز ملون مع سترة جلدية بيج ، ونظارات شمسية ، وحقيبة حزام أصفر فاتح وحذاء بيج

بنطلون جينز ملون مع توب ، وسترة بيضاء ، وحقيبة جلدية بنية وصنادل ابيض

بنطلون جينز ملون مع تي شيرت رمادي ، كارديجان طويل بيج ، نظارة شمسية وكعب عالٍ بأربطة بيج