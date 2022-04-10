الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: 3 آلاف شخص تلقوا لقاح «كورونا» في يوم واحد

لقاح «كورونا
لقاح «كورونا

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إن نحو 3 آلاف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا في يوم واحد .
وأوضحت الوزارة - في بيان لها حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن 3 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد، حيث بلغ الإجمالي 10 ملايين وأكثر من 408 آلاف .
أعلنت الصحة العراقية، أمس السبت، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أي وفيات بالإضافة إلى 487 حالة شفاء في عموم العراق .
وحذر العراق مواطنيه من تعرض البلاد لموجة وبائية خامسة من فيروس كورونا في ظل ظهور المتحور "دلتاكرون" في عدد من الدول، حيث أنه منذ بداية ظهور جائحة كورونا، تم تسجيل 4 موجات من الإصابات بالفيروس ومتحوراته أدت إلى وفاة 25 ألفًا و160 شخصًا.

بغداد لقاح كورونا كورونا الصحة العراقية العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم