العراق: 3 آلاف شخص تلقوا لقاح «كورونا» في يوم واحد

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إن نحو 3 آلاف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا في يوم واحد .

وأوضحت الوزارة - في بيان لها حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن 3 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد، حيث بلغ الإجمالي 10 ملايين وأكثر من 408 آلاف .

أعلنت الصحة العراقية، أمس السبت، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أي وفيات بالإضافة إلى 487 حالة شفاء في عموم العراق .

وحذر العراق مواطنيه من تعرض البلاد لموجة وبائية خامسة من فيروس كورونا في ظل ظهور المتحور "دلتاكرون" في عدد من الدول، حيث أنه منذ بداية ظهور جائحة كورونا، تم تسجيل 4 موجات من الإصابات بالفيروس ومتحوراته أدت إلى وفاة 25 ألفًا و160 شخصًا.