الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب يرشح 8 وزراء

الرئيس المنتخب الكوري
الرئيس المنتخب الكوري

أعلن الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأحد، عن ترشيحه لثمانية وزراء، من بينهم النائب تشو كيونغ-هو نائبًا لرئيس الوزراء لشئون الاقتصاد، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لي جونج-سوب وزيرًا للدفاع.
وقال يون، في مؤتمر صحفي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "لي تشانج-يانج الأستاذ في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، تم ترشيحه وزيرًا للصناعة، بينما تم ترشيح حاكم جزيرة جيجو السابق وون هي-ريونغ وزيرًا للأراضي".
وأضاف أنه تم ترشيح لي جونج-هو، رئيس معهد أبحاث أشباه الموصلات بجامعة سيئول الوطنية، وزيرًا للعلوم، بينما تم ترشيح جونج هو-يونغ الرئيس السابق لمستشفى جامعة كيونج بوك الوطنية، لمنصب وزير الصحة، كما تم ترشيح بارك بو-كيون النائب السابق لرئيس جريدة جونج آنج إيلبو، وزيرًا للثقافة، والنائبة السابقة كيم هيون-سوك وزيرًا للمساواة بين الجنسين والأسرة.

سول كوريا الجنوبية

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