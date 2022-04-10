الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب يرشح 8 وزراء

أعلن الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأحد، عن ترشيحه لثمانية وزراء، من بينهم النائب تشو كيونغ-هو نائبًا لرئيس الوزراء لشئون الاقتصاد، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لي جونج-سوب وزيرًا للدفاع.

وقال يون، في مؤتمر صحفي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "لي تشانج-يانج الأستاذ في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، تم ترشيحه وزيرًا للصناعة، بينما تم ترشيح حاكم جزيرة جيجو السابق وون هي-ريونغ وزيرًا للأراضي".

وأضاف أنه تم ترشيح لي جونج-هو، رئيس معهد أبحاث أشباه الموصلات بجامعة سيئول الوطنية، وزيرًا للعلوم، بينما تم ترشيح جونج هو-يونغ الرئيس السابق لمستشفى جامعة كيونج بوك الوطنية، لمنصب وزير الصحة، كما تم ترشيح بارك بو-كيون النائب السابق لرئيس جريدة جونج آنج إيلبو، وزيرًا للثقافة، والنائبة السابقة كيم هيون-سوك وزيرًا للمساواة بين الجنسين والأسرة.