زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر قرية "أبيبورا" الإندونيسية دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 21.22 بالتوقيت العالمي وكان مركزه على بعد 118 كيلومترا من قرية "أبيبورا" في مقاطعة "بابوا" الاندونيسية بجزيرة غينيا الجديدة وعلى عمق 49 كيلومترا.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي وكثيرا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.