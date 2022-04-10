الرادار يرصد 1156 مخالفة تجاوز سرعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1156 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 106 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 13 دراجة نارية مخالفة، 15 مخالفة موقف عشوائى، 26 مخالفة شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.