الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أول من صنع عطرا باسمه.. صيحات موضة ابتكرها عمر الشريف

عمر الشريف
عمر الشريف

تحل علينا اليوم الأحد 10 أبريل ذكرى ميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، والذي كان أيقونة من أيقونات الموضة والجمال والوسامة، حيث أنه تميز باتباع نمط الموضة العالمية، حتى أصبح هناك صيحات موضة أطلق عليها اسم الفنان عمر الشريف،  لم تكن في مصر في هذا الوقت.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية  أبرز صيحات الموضة التى أطلق عليها اسم الفنان الراحل عمر الشريف.

أول من صنع له عطر بإسمه

انتشر الآن بين الفنانين إطلاق صيحات موضه تحمل أسمائهم، ولكن كان الفنان عمر الشريف أول من أطلقت موضة موثقة باسمه، حيث تم أطلق اسم عمر الشريف علي ماركة عطر  في عام 1990، وكان يعتبر أول فنان عربي تم صناعة عطرًا عالميًا باسمه. 

 أزياء عمر الشريف

تنوعت أزياء عمر الشريف في العديد من أعمالة حيث ظهر بصيحات موضة لأول مرة في مصر مثل بدلة “التوكسيدو” السوداء ذات قطع لاعمة والتي ظهر بها في فيلم سيدة القصر أمام الفنانة فاتن حمامة، واشتهرت باسمه في ذلك الوقت وأصبحت منتشرة بين شباب جيله، وعن الأفلام العالمية قد ظهر بملابس شتوية والتي انتقلت من خلاله إلى العالم وليس مصر فقط، حيث ارتداء البالطو الفرو وذلك في فيلمه"Doctor Zhivago".

عمر الشريف

الكوفية والطاقية الصوف

كانت الكوفية الطاقية والصوف في ذلك الوقت من الأشياء النادرة والتي لا يعرفها أحد، ولكن استطاع عمر الشريف أن يغير نمط الموضة الشبابية، من خلال ارتدائها في أكثر من عمل فني.

عمر الشريف

البلوفر ذات الرقبة

أول من نشر تلك الموضة هو الفنان العالمي عمر الشريف، حيث ظهر في العديد من الأعمال وهو يرتدية، مما جعله رائج بين شباب جيلة في ذلك الوقت وكان يطلق علية بلوفر “ عمر الشريف”.

 

محل ملابس خاص به

كان الفنان عمر الشريف شغوف بمتابعة منصات الموضة العالمية لذلك في فترة التسعينيات افتتح محلًا للملابس  بإحدى الأحياء الراقية في مصر وكان يديره نجله "طارق عمر الشريف".

عمر الشريف
أول من صنع له عطر باسمة أيقونات الموضة والجمال اليوم الأحد 10 ابريل ذكري ميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف تميز بتباع نمط الموضة العالمية موضة أطلق عليها أسم الفنان عمر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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