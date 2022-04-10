الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعترافات مهاجمي الكابيتول تضع ترامب في مأزق سياسي جديد

هجوم الكابيتول
هجوم الكابيتول

أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن اعتراف عضو مجموعة “برود بويز”، اليمينية المتطرفة بالذنب للتآمر لمهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020، يمنح المدعين العامين فوزًا في سعيهم وراء أعضاء رفيعي المستوى.

وتابعت أنه كجزء من اتفاق مع المدعين العامين سيتطلب من هذا العضو التعاون ضد المتهمين الآخرين، حيث أقر تشارلز دونوهو البالغ من العمر 34 عامًا، في محكمة محلية في واشنطن بتهمة التآمر لعرقلة إجراءات رسمية والاعتداء على شرطة الكابيتول.

وأشارت إلى أن هذا الاعتراف يأتي ضمن سلسلة الأخبار السيئة التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت أن تشارلز يواجه ما يصل إلى 28 عامًا في السجن، ومع ذلك، نقلاً عن إرشادات الأحكام الفيدرالية، فقد قدر المدعون في سجلات المحكمة أنه سيقضي ست أو سبع سنوات.

ولم يحدد القاضي، تيموثي كيلي، على الفور موعدًا لإصدار الحكم، ومن المقرر مبدئيًا مثول خمسة متهمين آخرين، من بينهم أعضاء المجموعة المعروفين إنريكي تاريو ودومينيك بيزولا، للمحاكمة في شهر مايو المقبل.

ووفقًا للمدعين العامين، في 6 يناير، كان دونوهو من بين ما لا يقل عن 100 عضو من مجموعة "برود بويز" الذين ساروا في مسيرة "سيف أمريكا" بالقرب من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول على أمل عرقلة تصديق الكونجرس على فوز بايدن على دونالد ترامب.

وأكدت الصحيفة أن تقرير لمجلس الشيوخ من الحزبين ربط وقوع سبع وفيات بأحداث الشغب، والتي عملت على إبطاء التصديق على فوز بايدن مع فرار المشرعين، وأصيب نحو 140 ضابط شرطة.

وتابعت أن السلطات اتهمت أكثر من 800 شخص فيما يتعلق بالهجوم، مع قضية واحدة بارزة بشكل خاص رفعت في محكمة اتحادية في واشنطن استهدفت دونوهو، تاريو - الذي لم يكن في مبنى الكابيتول في 6 يناير- بيزولا وثلاثة أعضاء آخرين من براود بويز.

هجوم دونالد ترامب الكونجرس واشنطن الفيدرالية مبنى الكابيتول

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم